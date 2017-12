25-12-13 – quarta-feira – Da 1h56 até 4h18, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está VAZIA

Madrugada com teor alcóolico fora do comum e, portanto, perigosa para quem estiver na rua, porém, não menos arriscada para quem dentro de casa estiver, pois os perigos não são apenas físicos, mas também subjetivos, o de se fazerem comentários despropositais a respeito do ambiente em que se passou a véspera de Natal.

Difícil aceitar sem reservas os acontecimentos? Difícil não fazer críticas?

É assim que começam as discórdias…