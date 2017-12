22-12-13 – domingo – Das 11h25 até 17h20, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Leão está VAZIA

Que seu almoço familiar seja pleno de bom humor e leveza!

Quando perceber que uma ponta de irritação surgir, faça o possível para driblá-la, sem críticas, sem posicionamentos severos, apenas com leveza, com bom humor, dando uma risada cristalina e nada ofensiva para que as coisas continuem no nível do espírito.

Que tudo seja divertido!

Que tudo seja amigável!

Facilite tudo para você e para as pessoas próximas, quando alguém contrariar essa onda, pratique a divina indiferença.

Porém, utilizando essas atitudes, cuide para não ofender ninguém; a leveza, o humor e as piadas hão de servir para elevar o espírito, e não para melindrar quem quer que seja.