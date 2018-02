Das 7h de domingo 24-11-13 até 10h12 de segunda-feira 25-11-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Leão está VAZIA. No mesmo período, Sol e Netuno em trígono.

Sentes que nada sabes, sentes que sabes tudo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A essência de todos os ensinamentos que nossa humanidade produz, como resultado de suas investigações e experiências, é ampliar o alcance da inteligência de nossa espécie e nos tornarmos qualificados para sermos partícipes ativos do incessante trabalho do Divino, através de suas leis metafísicas e físicas, sem haver preferência por umas ou pelas outras, mas nos constituíndo como a interface em que se comprova a indissolúvel conexão de dois mundos aparentemente tão díspares entre si.

Te parece muito complexo esse jogo? Pois Tu participas desse, queiras ou não, é impossível pedir para a Vida se deter porque Tu queres descer, estás nas chuva para te molhar, estás na Vida para viver.

Por isso, segue a linha de tua curiosidade, satisfaze tua ânsia de conhecer, mas escolhe com sabedoria o conhecimento que queres conhecer, te desafia a alargar a cada dia um pouco mais o alcance do teu entendimento a respeito desse mistério, que é a Vida de tua vida.

Tu não precisas de livros para isso, ainda que esses tenham riquezas incalculáveis para te oferecer, não é exclusividade desses o conhecimento. Tu podes sentir e pressentir, mas não parar por aí, utilizar teus sentimentos e pressentimentos como pistas que deves investigar para ver onde levam tua consciência.

Se não te levarem a lugar algum, então rejeita-as, assim é o processo de investigação, seguir milhares de pistas para sobrarem apenas algumas poucas que te conduzam a visões mais amplas do mistério, que é a Vida de tua vida.

Faze isso em paz, estás entre o céu e a terra para isso, tens liberdade absoluta para investigar o que quiseres, e se houver pessoas ao teu redor tentando limitar essa liberdade, perdoa-as, francamente, elas não sabem o que fazem!

A semana útil começará com Lua VAZIA, faze tudo com calma, sem pressa, evita te contagiar com a distorção massiva que chamam de cidade.