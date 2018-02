Das 12h35 de terça-feira 12-11-13 até 5h40 de quarta-feira 13-11-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está VAZIA. No mesmo período, Sol e Júpiter em trígono.

Te despreocupa, pois mesmo que nas linhas que por aqui Tu lês a respeito das Luas VAZIAS sempre encontras a recomendação de ser propício abandonares o trabalho e descansares, este momento é peculiar e pode te dar a vontade contrária à recomendação.

Se com muito boa vontade tiveres desejo de produzir e encontrares ânimo exaltado nesse sentido em ti, não te atenhas às recomendações deste astrólogo, mas segue tua intuição, ela sempre estará muito mais afinada com o Cosmo do que este que aqui te escreve.

Se a tua intuição te manda envolver tua alma e coração em tudo que fazes, segue esse caminho, pois mesmo que seja Lua VAZIA, terás encontrado uma forma de te SINCRONIZAR com Algo Maior do que as palavras que por aqui se escrevem.

És livre, esta será sempre a prioridade, que desenvolvas tua própria liberdade de escolher, a despeito de quaisquer recomendações.

Afinal, nem todos os momentos são iguais ou semelhantes para todo mundo, cada quem saberá discernir o melhor para si.

E para dizer claramente a verdade, há neste período de Lua VAZIA algo peculiar em andamento, algo que não é o mesmo de sempre, que se resumiria no singelo conselho de nada fazer para que tudo seja feito por si mesmo.

No caso atual, seria até melhor fazer, desde que a intuição tenha informado assim.