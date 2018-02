8-11-13 – sexta-feira – Das 5h40 até 21h31, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Capricórnio está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio e Vênus estão em sextil.

Feriadão era para ser só no final de semana que vem, mas houve adiantamento e replicação. O da semana que vem é um feriadão da civilização, o desta é cósmico.

Explico, hoje a Lua estará VAZIA durante todo o período “útil”, inutilizando os esforços de fazer as coisas “dar certo”, nos moldes do sistema produtivo no qual sua presença é mais uma das inúmeras engrenagens descartáveis.

Enquanto isso, sua alma livre, leve e alegra levita no infinito e desse se nutre.

Porém, você precisa SINCRONIZAR sua mente com esse acontecimento, fazer o esforço de não fazer esforço nenhum, criar a tensão que elimina as tensões, utilizar o veneno como antídoto.

Se despreocupa, vai! Você não vai perder nada aproveitando um período normal (cheio de obrigações) e o tornar especial (sem obrigação alguma). Você não vai perder nada e, pelo contrário, acabará ganhando muita leveza, alegria e liberdade.

E se por ventura não conseguir se despreocupar tanto assim, pelo menos não jogue lenha na fogueira da angústia, aumentando o que não precisa ser aumentado.

O Universo concede a você um final de semana prolongado, por que você o receberia com enfado, como se tivesse algo mais importante para fazer do que recuperar a alegria perdida?