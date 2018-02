Das 14h49 de terça-feira 5-11-13 até 19h45 de quarta-feira 6-11-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está VAZIA. No mesmo período, Sol e Saturno em conjunção.

Limpa todas as dúvidas da tua mente, há Algo Maior te dispensando de continuares passivamente aceitando que tua alma seja triturada por obrigações que não fazem nenhum sentido.

Os períodos de Lua VAZIA estão longos e frequentes, isso é um sinal de que quanto antes aceitares sem dúvidas nem dilemas o exercício da despreocupação, mais rapidamente encontrarás leveza e harmonia também.

O que hoje deixares de fazer o poderás fazer amanhã ou depois com mais eficiência.

Diante de um período de Lua VAZIA, não temas, não tremas, não hesites, te insurge contra o provérbio e transforma-o radicalmente, em vez de leres “não deixes para amanhã o que puderes fazer hoje” haverás de ler “deixa para amanhã ou depois o que farias sem vontade durante a Lua VAZIA”.

As máquinas funcionarão melhor com seres humanos alegres as conduzindo. Os serviços serão prestados devidamente quando houverem seres humanos alegres e despreocupados os desempenhando. As funções públicas dos diversos governos serão mais eficientes quando os humanos que estiverem investidos nesses cargos se encontrarem em estados de ânimo graciosos.

Isso é possível, mas precisa que nossa humanidade jogue fora essa agenda civilizada e comece a se guiar por outra maior e mais sofisticada, a agenda cósmica.

Começa Tu a fazer isso e verás o quanto tua existência melhora, e ao melhorar, irradiarás uma influência magnífica que motivará as pessoas dentro de teu círculo a fazerem o mesmo.

Assim, de pouco em pouco, uma civilização especializada em torturar os humanos se transformará e começará a ser o que deve ser, um patamar que preste o divino serviço de facilitar a felicidade e prosperidade de todos.