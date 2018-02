2-11-13 – sábado – Das 10h48 até 15h36, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Libra está VAZIA.

Procura almoçar com calma, evita ter conversas que provocariam tensão. Se por acaso essas surgirem, não fujas nem as dribles, mas enfrenta-as com alegria e leveza, ciente de que o mais importante não é a conversa em si, mas o processo de te alimentares em paz.

Te concentra nisso, cada mordida que dês na comida, saboreia-a, recupera o prazer de te envolveres apenas no que estás fazendo nesse momento, almoçar.

Criando esse hábito e o promovendo a todas as refeições que fizeres, não precisarás fazer mais dieta nem te preocupares com tua saúde. Perceberás que tudo se resume a te alimentares em paz.