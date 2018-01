31-10-13 – quinta-feira – Das 0h49 até 10h23, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está VAZIA. No mesmo período, Marte e Plutão em trígono.

Intenso, apesar da Lua VAZIA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa intensidade vaza por todos os poros e interstícios da realidade, “está tudo fora da ordem” diria aquele artista que outrora se insurgia contra o sistema e hoje se ampara nesse.

Intensidade que acontece na sua maior parte dentro do sacrossanto lar, nos relacionamentos mais próximos, intensidade que pode emergir sobre causas muito pequenas, a escova de dentes fora do lugar, o chaveiro que se perde, o animal doméstico que faz alguma travessura, os filhos pequenos que não conseguem dormir no horário certo…

Despertar com a Lua VAZIA e não encontrar o que precisava estar à mão, só com muita presença de espírito se supera um evento desses sem que a irritação se imponha, como se essa fosse solucionar algo…

Intensidade onde tudo deveria ser tranquilo.

Programe sua mente para iniciar o dia quando o período de Lua VAZIA estiver findo.