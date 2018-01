Das 10h27 de segunda-feira 28-10-13 até 1h46 de terça-feira 29-10-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Leão está VAZIA

O que não conseguiste fazer até agora, melhor não te precipitares mais a tentar fazer dar certo, deixa para lá sem que isso evoque qualquer sentimento de culpa do teu interior. A culpa não tem nada a acrescentar ao teu desenvolvimento interior, só usurpa de ti uma energia que precisas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tu ganhaste uma licença cósmica para praticares a sagrada arte da despreocupação em plena segunda-feira, teoricamente o início da semana útil.

Porém, que utilidade haveria na insistência de participares de um sistema de produção que te trata como uma engrenagem apenas? Isso te diminui, te desvaloriza e isola tua alma em condições penosas.

Tu precisas de alegria, isso sim! E daquela alegria que te deixa leve, que reforça a boa vontade de te relacionares carinhosa e generosamente com todas as pessoas, sejam elas próximas ou distantes, conhecidas ou anônimas, isso sim!

E alegria terás se praticares a sagrada arte da despreocupação, te recusando a permitir que o mau humor e desorientação das pessoas com que te relacionares durante este período te contaminar.

Compreende a desorientação das pessoas, elas não estão devidamente informadas, a elas parece que a realidade se circunscreve ao processo produtivo, à economia mundial.

Há, porém, uma economia mais ampla, a da Vida, na qual todos nos movimentamos e somos.

Sem que esta economia da Vida seja posta no lugar que lhe corresponde, as máquinas funcionam mal, as pessoas se irritam e o mundo declina.