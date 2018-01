Das 18h32 de sexta-feira 25-10-13 até 14h13 de sábado 26-10-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está VAZIA. No mesmo período, Sol e Netuno em trígono.

Busca a serenidade a despeito de as circunstâncias não a propiciarem.

Evita responder aos eventuais desaforos que levares de pessoas próximas ou desconhecidas, compreende a perturbação delas, tenhas um pouco de compaixão pelo desvario delas. Para que necessitarias te envolver nisso?

Busca a serenidade em tudo, em teu coração a encontrarás e poderás irradiá-la às pessoas com que entrares em contato.

Se por ventura tiveres assuntos para tratar na manhã do sábado, faze tudo com calma, sem apego aos resultados, com despreocupação.

E se o mau humor pintar para espalhar a brasa, ignora-o, não dá ouvidos a suas insidiosas sugestões, nem sequer se outrem te envolver em disputar territoriais, afinal, não és mais um animal que precisa demarcar território com sua própria urina, feita mau humor.

Ingressa em teu coração e procura por lá a Vida de tua vida.