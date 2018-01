Das 22h36 de terça-feira 22-10-13 até 1h37 de quinta-feira 24-10-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Gêmeos está VAZIA. No mesmo período, Sol ingressa em Escorpião.

O que você vai fazer com tanto tempo livre? Sim! Este período é absolutamente livre e, por isso, sua única obrigação será administrar essa liberdade para que lhe brinde com leveza, alegria e despreocupação.

Imagine-se naquele dia de férias, longe de tudo que normalmente perturbaria seu juízo e faria você perder a cabeça.

Seu corpo, enquanto isso, vai estar no mesmo lugar de sempre, no meio do tiroteio de deveres que não fazem o menor sentido, porém, o importante é que sua mente esteja em condições de se SINCRONIZAR com a licença que o Universo outorga, a licença de você praticar a sagrada arte da despreocupação.

Aperte o botão (F), permaneça em paz, não responda a desaforos, você não precisa levá-los para casa, apenas desintegrá-los com um olhar indiferente.

As coisas estão longe da perfeição? Foi bom você fazer essa verificação, mas angustiar-se com isso não ajudará, pelo contrário, servirá para você construir um exílio que depois será difícil desintegrar.

Se as coisas estão longe da perfeição, esse será o motivo para, depois, quando o cenário for mais apropriado, você reiniciar o processo de aprimoramento.

Porém, agora só vale se despreocupar e descansar, muito mais ainda se o cenário for preocupante e tudo conspirar para você se estressar.

O ingresso do Sol no signo de Escorpião renova a bateria de desejos que ainda não foram satisfeitos, mas nem isso há de se tornar motivo de preocupação, acredite, você tem a eternidade pela frente para solucionar a carência, e a própria eternidade há de servir-lhe para abandonar sumariamente alguns desejos que hoje parecem muito importantes, mas que com o tempo você substituirá por aspirações espirituais.