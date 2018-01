16-10-13 – quarta-feira – Das 5h16 até 23h19, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está VAZIA. No mesmo período, Vênus e Urano em trígono.

Organize, planeje, trace estratégias, você encontrará nesta quarta-feira de Lua VAZIA o terreno propício para rever atitudes, reinventar movimentos, ordenar melhor a burocracia, sempre chata, mas eternamente presente.

Nada de atitudes que visem resultados concretos, esses não seriam possíveis durante este período.

Porém, a imprevisibilidade é maior do que a afirmação, se você acreditar que deve seguir em frente e agir, não está mais aqui o astrólogo que disse o que disse.

Porém, que o momento é mais propício a colocar tudo em ordem antes de agir, isso sim!

É evidente que por ser quarta-feira, uma atitude dessas não seria adequada, já que há máquinas que devem ser postas em funcionamento, contas que vencem e precisam ser pagas, prazos a ser cumpridos, enfim, todas as delícias e torturas da vida civilizada continuam em andamento pela força da inércia.

Sua alma, contudo, não precisa ser carregada pela inércia, sua alma pode decidir se distanciar da máquina trituradora de corações em que se converteu a civilização e se dedicar a rever os passos que deu até aqui e refazer o roteiro dos próximos dias, para que tudo seja mais eficiente, para que tudo tenha de se submeter cada vez menos aos obstáculos e adversidades.

Por isso, planeje, organize, revire armários e gavetas e se desfaça de papéis inúteis, mexa os móveis e faça com que o espaço onde você passa a maior parte do tempo fique com mais cara de você, de um você pacífico, feliz, de bem com a vida.