10-10-13 – quinta-feira – Das 7h12 até 12h18, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está VAZIA.

Se não for possível protelar os assuntos importantes que você marcou para resolver durante este período, não se assuste, faça tudo com tranquilidade, ciente de que nada começa, segue ou termina de forma independente de todo o resto, tudo é interligado, e faço essa afirmação a despeito do clichê que ela transmite também. O que fazer? Abster-se de afirmar uma verdade só por ela ter se transformado em clichê na boca daqueles que querem dizer tudo sem nada explicar?

Agora não é tempo propício para tentar brilhar, aparecer ou ser o melhor em qualquer área; neste momento você precisa apenas se deixar levar pela vida, levitando despreocupadamente no infinito…

Você não é uma alma que cumpre obrigações de todos os tipos, que paga contas e sustenta família, e isso para ficar só nos mais próximos argumentos; você é uma alma que quer ser maior e mais feliz a cada dia.

Em cada período de Lua VAZIA você pode renovar esse compromisso que está acima de todas as outras obrigações.

Isso, porém, não acontecerá automaticamente, você precisará tomar a iniciativa e se empenhar nessa direção.