Das 19h29 de sábado 5-10-13 até 5h34 de domingo 6-10-13, horário de Brasília, a Lua NOVA de Libra está VAZIA

Sábado à noite e Lua VAZIA, sempre uma combinação para se ter mais cuidado do que o normal, porque os ânimos vão ficando desenfreados à medida que esta noite lendária se desenvolve e que, combinados com a desorientação que a Lua VAZIA pode provocar em espíritos propensos à brutalidade, o resultado não é dos melhores, nem tampouco propicia a necessária proteção do que há de ser protegido.

A guerra entre a brutalidade e a elevação na direção do Divino encontra neste período um campo de prova, mas a guerra que pareceria tomar conta das ruas e lugares de “divertimento” não é nada além do que uma transferência do que acontece no interior humano, uma espécie de psicodrama, pois essa guerra é eminentemente subjetiva.

Talvez, por isso, seja mais sábio ficar em casa, ou pelo menos não frequentar lugares sabidamente perigosos, nem muito menos se dedicar a atividades ilegais ou de duvidosa reputação, já que a reputação boa é muito difícil de construir, mas muito fácil de perder, e o mundo costuma se lembrar mais das más reputações do que das boas.