Das 15h59 de quinta-feira 3-10-13 até 0h01 de sexta-feira 4-10-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está VAZIA

Reserve este período para seu regozijo, declarando antes de tudo que não precisa ceder à ansiedade provocada por todas as obrigações que supostamente deveria cumprir e o pouco tempo disponível para essas.

O tempo é todo seu, tempo é a matéria com que seu destino é construído, tempo é fragmento de eternidade, não pode sobrar e não pode faltar, porque não é uma coisa, se você anda brigando com o tempo, porque falta, porque sobra ou porque quer fazer outra coisa diferente da que está em andamento, saiba que acompanhar e SINCRONIZAR sua existência e seus afazeres com as Luas VAZIAS vai ajudar você a entrar no caminho auspicioso novamente.

Você é uma alma preocupada, porém, não porque a vida seja assim, mas porque sua existência se baseia em equívocos.

Os tormentos têm um único destino, ser destruídos, porque destroem sua felicidade.

Aproveite a Lua VAZIA para isso, mas sem violência, matando seus tormentos com a indiferença, a única arma que esses não conseguem anular.