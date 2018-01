Das 4h14 de segunda-feira 23-9-13 até 4h35 de terça-feira 24-9-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está VAZIA.

Segunda semana consecutiva em que a segunda-feira é de Lua VAZIA o dia inteiro! Isso deve querer dizer alguma coisa, não é?

Eu suspeito que a mensagem seja a de que a despeito da confusão generalizada no mundo e da opressão que substituiu a sábia administração dos países, nós, os humanos de boa vontade, devamos declarar feriados com mais frequência do que a habitual, para retornarmos a ser donos e donas de nossas consciências, nos desvinculando do dinheiro como único fornecedor de material para a nossa busca de felicidade.

Que seja então!

Mais uma segunda-feira para o “dolce far niente”, a doce atividade de nada fazer, ou de fazer tudo com absoluto desinteresse pelos resultados, apenas desempenhando nossas tarefas porque essas são necessárias e nós somos uma ferramenta do Universo, que precisa se manifestar.

Que felicidade a entrega! É difícil você se entregar? A dificuldade é uma decisão e não uma circunstância, por isso, pelo menos você se responsabilize por ela, sem tentar se convencer de que não haveria outra chance que a de continuar dentro da máquina esmagadora de corações que é a nossa civilização.

Há outra chance, sim! Você decidir que a despeito de tudo e de todos, hoje vai sorrir, hoje vai se abrir ao novo, hoje você não vai se deixar vencer pela irritação nem pelo mau humor, que fecham a percepção do Divino.

Hoje, em plena segunda-feira, se chover você vai andar embaixo da chuva sem se importar com a água; se fizer sol ardente, você vai se refrescar com água limpa e respirar ar puro em algum parque, sem outra motivação que a de andar livre entre o céu e a terra.

A experiência da vida é simples, e enquanto a Lua for VAZIA, melhor não complicá-la.