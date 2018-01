Das 5h20 de segunda-feira 16-9-13 até 10h59 de terça-feira 17-9-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Aquário está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio e Marte em sextil.

Do ponto de vista objetivo, o início da semana útil ficou completamente inutilizado, pois não fornece suporte firme para os empreendimentos que visem resultados concretos. Nada deveria ser iniciado agora que tenha essa intenção, seria melhor observar e acatar os sinais que avisam que agora seria propício esperar para dar o pontapé inicial.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao mesmo tempo, este momento é uma licença para nossa humanidade recuperar a criança que está no centro do seu coração, essa vontade louca de que as coisas sejam leves e que se possa viver com a maior despreocupação do mundo, pois há uma proteção garantida.

Essa leveza é sagrada e como tudo que é dessa ordem, precisa de rituais e aproximações constantes. A Lua VAZIA está aí para isso, para você se aproximar com reverência e respeito à leveza, a uma vivência de despreocupação que, essa sim, garantiria que você recuperasse o juízo e, depois, quando a hora de empreender assuntos objetivos chegar, sua alma estaria num estado de ânimo benéfico.

Então, mãos à obra! Ou seja, nada de trabalho e muito descanso!