Das 14h09 de quinta-feira 12-9-13 até 6h57 de sexta-feira 13-9-13, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Sagitário está VAZIA.

E agora? Suspender toda atividade objetiva para a qual você não sinta inclinação e tenha de desempenhá-la por pura obrigação, sem envolver seu coração. Suspenda essa atividade sem pena nem dó, você não precisa dessa, essa não precisa de você.

Se o assunto for o da obrigação, neste momento há uma superior, que consiste em sua alma tomar as rédeas do próprio destino, conduzindo a mente a um estado de serenidade, despreocupação e regozijo, e isso a despeito de que do lado de fora das janelas, que são seus olhos, o mundo esteja em franco processo de destruição.

Descanse, recupere sua alegria, isso fará bem não apenas a você, mas também a todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de influência.

E se por acaso você não quer que ninguém se sinta bem com sua presença nem irradiar benefício algum a quem estiver dentro do seu círculo de influência, saiba então que você carrega e preserva seu próprio inferno, no qual você não é o chefão, mas uma alma condenada.