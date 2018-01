8-9-13 – domingo – Das 17h47 até 22h45, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está VAZIA.

Termine bem o domingo, com muita calma, tolerando as imperfeições, aceitando que as coisas possam não estar todas nos seus devidos lugares, mas o que fazer? Neste momento não haveria ambiente propício para que suas críticas servissem ao objetivo de fazer com que tudo funcione bem.

Pelo contrário, suas críticas serviriam ao propósito de distorcer ainda mais tudo, é isso que você deseja?

Se não for esse seu intuito, então comece já a pegar leve com tudo e com todos, mas principalmente com sua própria alma, aproveitando o ensejo e já se encaminhando leve e graciosamente ao mundo dos sonhos, de pijama e banho tomado, uma comidinha leve e adeus realidade objetiva!