30-4-12 – segunda-feira – Das 11h18 até 20h03, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Leão está VAZIA

A semana útil nem começou e você já ganhou uma folga! E isso descontando-se o fato de amanhã ser feriado mesmo, o que levou muita gente a enforcar o dia de hoje.

Porém, é isso mesmo, a agenda cósmica contraria o calendário civilizado e manda suspender toda atividade produtiva para que os resultados não sejam negativos.

Uma pausa antes de retomar a ciranda produtiva será melhor do que insistir em ajustar-se ao que o calendário civilizado manda, ou seja, continuar em frente como se nada diferente estivesse acontecendo.

Melhor mesmo foi que enforcou o dia de hoje, ganhou com isso uma licença extra para praticar a sagrada arte da despreocupação.

Enquanto isso, como raras, ou mesmo nenhuma, instituição, empresa ou organização, consideram com cuidado a alternância cósmica de períodos objetivos e subjetivos, a tendência será de criarem problemas que surgirão futuramente, tendo se originado no que for iniciado durante o período de Lua VAZIA.

Quanto dinheiro, esforço e mal-estar o mundo pouparia com um simples ajuste na alternância de períodos de folga e trabalho. Porém, se houvesse um nível assim de sabedoria, com certeza não teríamos tantas queixas a respeito desse mundo em que vivemos.

Porém, o mundo é feito de gente, não é uma entidade com vida própria e, por isso, se você começa a ajustar a alternância de períodos ativos e de descanso seguindo o calendário da Lua VAZIA, certamente começará a irradiar uma influência positiva através de si que, ao longo dos anos, servirá para todos juntos iniciarmos uma nova civilização, mais justa e sábia daquela em que vivemos.

Próximo boletim será publicado às 20h03 de 30/4/12