Das 14h33 de sexta-feira 16-8-13 até 0h26 de sábado 17-8-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está VAZIA.

Pense leve, mas sem esforço para pensar leve, senão não será leve de verdade.

Pense leve, recupere a criança despreocupada e alegre que se escondeu assustada em algum momento da história de sua evolução, ela está por aí, esperando que você, o pensador interior, a deixe livre para continuar brincando no campo infinito do Universo.

Pense leve, as preocupações são artificiais, você não precisa lhes dar atenção agora, e se for o caso, você, em nome de pensar leve, pode direcionar toda sua severidade a suas preocupações, colocando-as de castigo. Elas compreenderão e aceitarão, as preocupações amam tanto você e são tão apegadas, que mesmo postas de castigo elas retornarão a lhe dar aquele abraço gosmento de duvidosa reputação.

Pense leve e termine bem o dia, pense leve para não se convencer de que necessita isso ou aquilo para levitar no infinito ou se sentir melhor, nada concreto executaria essa magia, só a sua boa vontade de pensar leve, observando os acontecimentos que em outro momento preocupariam como quem senta na margem de um rio a observar desapegadamente a água correr.