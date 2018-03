Das 19h06 de sexta-feira 9-8-13 até 10h09 de sábado 10-8-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA.

As preocupações são medíocres, e tentar afogá-las com bebida, muito sexo e drogas seria mais medíocre ainda.

Todos os seres humanos são livres para fazer o que quiserem fazer, pensarem o que desejarem pensar e desejarem o que conseguirem desejar, mas passar do tormento que infligem as medíocres preocupações à alma para um estado de consciência inconsequente que produza dor e sofrimento aos semelhantes, de forma imediata ou a longo prazo, por omissão e comissão, eis a prova da mediocridade das preocupações, a subversão da liberdade em mediocridade.

Se a maioria esmagadora dos seres humanos se acomodou na mediocridade e nessa encontra abrigo por enxergar nos semelhantes a imagem especular que ilude com tudo estar bem, já que o cenário seria esse, isso não cala a tênue, porém, firme voz interior que avisa claramente não estar tudo bem.

Preferível seria que os tormentos medíocres das preocupações fossem sofridos em silêncio, ou se não em silêncio, pelo menos sem testemunhas, como uma masturbação, e quando a catarse necessária que o egoísmo impõe fosse terminada, aí sim, sair para a rua.

Enquanto isso, outra perspectiva mais elevada se encontra disponível, a de olhar com firmeza para a vida interior em busca do pensador interno, aquele que é capaz de deter as rédeas dos pensamentos, desejos e ações.

Identificando o pensador interior, tornar-se uma unidade com ele, ou ela. Você verá que isso cala imediatamente as vozes preocupadas, cheias de argumentos inteligentes para você não perder o encanto por elas.