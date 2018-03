5-8-13 – segunda-feira – Das 3h50 até 13h59, horário de Brasília, a Lua quase NOVA de Câncer está VAZIA.

Suas sensações ao despertar hoje não devem ser traduzidas como uma premonição para toda a semana útil que está apenas começando.

Melhor pegar leve, muito leve, sensações ruins deste momento não são reais, são ruído estático e inerte de suas velhas e conhecidas preocupações, aquelas mesmas às quais sua consciência se agarra com a ilusão de serem elas as que tornariam sua presença adulta e bem reconhecida. Um erro de interpretação.

As preocupações são tolices egoístas, sempre! Analisando-as de forma impiedosa e profunda, sem receios de ferir a si, a alma conhece e reconhece uma inépcia de conectar sua presença com todas as outras, conexões essas que desmantelariam sumariamente todas as preocupações, já que essas existem pela mera ilusão de você achar que está só diante da complexidade do mundo.

A solidão é impossível no Universo, tudo está conectado, todo sentimento de solidão é um artifício que pode ser desmantelado com facilidade e rapidez, mas como depende de decisão, aí começa a dificuldade.

Enfim, esta manhã de segunda-feira é um caso isolado, não tem nada a ver com o resto da semana e, por isso, melhor faria você declarando com rapidez que seu dia e sua semana começarão assim que este período terminar.