Das 19h43 de domingo 15-4-12 até 2h39 de segunda-feira 16-4-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Aquário está VAZIA.

Cuide para não tropeçar no mau humor lendário de final de domingo, pois a Lua está VAZIA e esse estado viciado da alma poderia acabar amplificado.

Termine bem seu final de semana, se nutra com alimentos leves, leia um bom livro, ouça uma boa música, ou puxe uma conversa descontraída e desinteressada com as pessoas que estiverem presentes.

Porém, se nenhuma de suas intenções e atitudes for bem recebida, não faça disso um conflito, apenas se retire a dormir mais cedo, pois terminar bem o domingo poderá fazer bem para toda a semana útil que vai começar logo mais.

O contrário também valeria, terminar mal o domingo criaria turbulências para toda a semana útil.

O que você escolhe?

Próximo boletim será publicado às 2h39 de 16/4/12