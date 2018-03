13-4-12 – sexta-feira – Das 14h06 até 18h49, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Capricórnio está VAZIA

Termine bem a sexta-feira e a semana útil evitando o frenesi mental e emocional que sequestra nossa humanidade à beira do final de semana.

Neste caso em particular valerá o provérbio “quem vai com muita sede ao pote…”, ou seja, se você quiser mesmo divertir-se, passá-la bem e viver momentos de descontração porque assim merece e é o seu direito, então em primeiro lugar desacelere, porque nada disso acontecerá como produto de planos.

Enquanto a Lua estiver VAZIA não adianta fazer planos, porque esse é um exercício de objetivação, e este tipo de período astrológico não é auspicioso para objetivar, mas para subjetivar.

Por isso, se quiser se dar bem e viver momentos bons, nada de planos! Se permita deixar tudo rolar sem ansiedade, sem expectativas e, principalmente, sem mau humor.

O final do período de trabalho pode ser cheio de pequenos infortúnios que darão a idéia de você ter de gastar mais tempo para fazer o que em outros momentos teria sido fácil. Não importa! Dê o seu melhor sem que a ansiedade complique as coisas.

E não tente usar este momento para combinar o que irá fazer durante a noite ou amanhã, porque nenhuma objetivação seria possível.

Viva o momento com leveza, com boa disposição e, principalmente com bom humor para levar as trapalhadas na esportiva.

Afinal, você não vai querer fazer o possível para que a sexta-feira 13 pareça confirmar sua inerente maldição, vai?

Próximo boletim será publicado às 18h49 de 13/4/12