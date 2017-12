Das 23h25 de segunda-feira 24-6-13 até 4h28 de terça-feira 25-6-13, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Capricórnio está VAZIA.

Quando as flechas envenenadas da preocupação perturbarem seu merecido sono, invoque a proteção do Divino, tenha sincera saudade da leveza e alegria do coração, reconheça que sem essas qualidades você é um ponto desprezível do Infinito Universo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O veneno da preocupação tem antídoto, a alegria, e essa está sempre disponível, mas é preciso invocá-la com a intensidade que ela merece, com a sinceridade absoluta de quem se reconhece exilado momentaneamente dela.