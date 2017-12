Das 16h17 de quinta-feira 20-6-13 até 5h32 de sexta-feira 21-6-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Escorpião está VAZIA. No mesmo período, Sol ingressa em Câncer.

Oficialmente, o inverno começa, aqui no Hemisfério Sul, às 2h04, horário de Brasília, de sexta-feira 21

Você não precisa fazer nada além de continuar vivendo da melhor forma possível, despreocupadamente, e isso a despeito das notícias assustadoras que circulem por aí, umas que motivariam sua indignação, sua revolta e sua vontade de mandar tudo para o inferno.

Neste momento só vale você estar de bem com sua própria alma, sem expectativas que criem ansiedade, sem memórias que produzam culpa, sem sequer a obrigação de viver o momento.

Fluir, apenas fluir no infinito oceano de vida em que você se movimenta e experimenta ser.

Finalizar o dia com tranquilidade, ir dormir com serenidade, sonhar lindos sonhos, mas se por acaso houver pesadelos que atormentem, exorcizá-los, sendo você quem manda em seu próprio terreno do sonhar. Insônia talvez? Nada que uma boa leitura ou um filme na TV não resolva.

Talvez uma oração alegre elevada ao céu com total desapego pelos resultados, fazê-la não por você, mas em nome de todas as almas que neste momento se desesperam encerradas no labirinto de suas próprias mentes.