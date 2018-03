11-4-12 – quarta-feira – Das 8h06 até 14h03, horário de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está VAZIA

Durante os períodos de Lua VAZIA não é propício iniciar nenhuma atividade da qual se esperem resultados específicos, pois a objetivação não funciona.

Todo período de Lua VAZIA não serve para objetivar, mas para subjetivar.

Como este período em particular acontece bem no meio da “semana útil”, considerando-se que em nossa civilização “útil” é apenas o que objetiva, tudo leva a crer que agora seja um tempo bem atrapalhado, com nossa humanidade pretendendo objetivar, mas vendo-se às voltas com a subjetividade, que é perfeita, vibrante e maravilhosa, mas encarada como um estorvo às atividades produtivas.

O ideal seria que todos pudessem abandonar seus trabalhos e se dedicar ao “dolce far niente”, inclusive porque se governos, empresas, indústrias e instituições perceberiam que, dando folga às pessoas em períodos de Lua VAZIA, elas retornariam muito mais produtivas do que amarrando-as aos escritórios e locais de trabalho.

Um dia nossa civilização será mais inteligente, considerando em primeiro lugar a verdadeira necessidade do ser humano, e não a engrenagem produtiva.

Até lá, pelo menos será divertido ver o “show” de trapalhadas que os humanos manifestam quando a Lua está VAZIA e são obrigados a fingir que tudo continua igual que sempre.

Próximo boletim será publicado às 14h03 de 11/4/12