28-5-13 – terça-feira – Das 15h42 até 18h49, horário de Brasília, a Lua que míngua em Capricórnio está VAZIA. No mesmo período, Vênus e Júpiter estão em conjunção.

Termine bem o seu dia, se dispondo a suspender as atividades objetivas sem, no entanto, causar tumulto com isso, apenas observando os sinais que avisam claramente que as coisas começam a degringolar e que seria melhor, dessa vez, deixar tudo para depois.

Agora que a Lua está VAZIA, o provérbio se inverte, é melhor deixar para depois o que você poderia fazer agora.

Porém, se as coisas estiverem em andamento e parecerem bem encaminhadas, não tenha pudor de continuá-las.

A sugestão serve principalmente ao início de novos assuntos, isto é algo que o astrólogo sugere evitar em períodos de Lua VAZIA.