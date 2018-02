26-5-13 – domingo – Das 7h23 até 18h30, horário de Brasília, a Lua Cheia de Sagitário está VAZIA. No mesmo período, Sol e Netuno em quadratura.

Ainda reverbera no Infinito que nos é dado vivenciar o teor das bênçãos e circulação de vida mais abundante que todo ano, nesta época, é produzido através da sincronia de todos os reinos da natureza, visíveis e invisíveis, com a participação de órbitas e estrelas, para que todos, sem exceção, tenham a oportunidade de verificar que fazem parte da mesma Vida.

É hora de pensar com Amor, ou seja, sem rigor, que todas as coisas e todos os seres, nascem dentro do Espírito Universal, que sustenta e permeia tudo, numa Ordem Constante e Vida Eterna e que, por isso, todas as coisas e todos os seres, os que apreciamos e desprezamos, constituem, no Infinito Universo, um só corpo cósmico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E vai tentar resolver suas pendências odientas nesta base!

Uma vez por ano essa constatação é facilitada pelo esforço consciente de seres magníficos que para nós podem parecer personagens de histórias de crianças, mas que são mais reais do que aquilo que normalmente chamamos de realidade.

O esforço que você fizer, sem tensão, mediante a entrega e a confiança, de fazer parte consciente dessas dimensões em que a Vida de nossas vidas circula, será coroada com visões que normalmente pareceriam privilégio de poucos.

Acontece que todos os seres humanos são devidamente equipados para perceber o Infinito, assim como também, todos têm o direito de participar conscientemente dessa dimensão.