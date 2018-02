24-5-13 – sexta-feira – Das 10h56 até 18h50, horário de Brasília, a Lua quase Cheia de Escorpião está VAZIA.

Prepare seu corpo, prepare sua alma, abandone todas as lutas contra os demônios e abandone também todas as tentações, este é um momento sagrado do qual participam todos os reinos da natureza, os reinos invisíveis também e os alinhamentos cosmológicos.

Descanse a ansiedade, o desespero não ajuda neste momento, você pode lhe dar férias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este é um momento maior do que você, do que seus sonhos, do que suas angústias, requer entrega e preparação.

A preparação consiste em observar a realidade como se fosse um rio que passa e no qual você não mergulha e no qual você não pesca nada, apenas senta na margem a observar seu constante fluxo, nunca o mesmo, sempre mutável. Essa é a vida e você pode se distanciar um pouco dela para observá-la e sua alma não ser carregada sem eira nem beira.

A seguir, prepare seu corpo para experimentar condições mais sutis, porém, grandiosas.

A preparação consiste em não ingerir alimentos que exijam digestão demorada e, se for possível, abster-se de colocar drogas e entorpecentes em seu corpo, para que a mente possa apreciar minimamente a estranha e misteriosa participação em Algo Maior.