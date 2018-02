22-5-13 – quarta-feira – Das 4h36 até 17h56, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está VAZIA.

A agenda da civilização nada registra, mas do ponto de vista cósmico este período é feriado, propício ao descanso e à despreocupação.

Como fazer para viver esta realidade no meio de um mundo que a nega?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criatividade, muita criatividade!

Se você tiver uma lista infindável de tarefas que não daria para contornar, faça disso seu descanso e despreocupação, então! Afinal, descansar não significa necessariamente se deitar numa rede a contemplar a natureza, você pode muito bem terminar suas tarefas com bom ânimo e serenidade e isso servir para, no final do dia, irradiar despreocupação a todas as pessoas próximas, fazendo com que sua presença as faça se sentir bem.

Porém, perceba que as pessoas ficam mais confusas durante as Luas VAZIAS, e que por ser incapazes de assumir que a confusão seria toda delas, acabam se tornando agressivas, como se os semelhantes fossem obstáculos a ser desintegrados, como num videogame.

Muita compaixão com elas, porque não sabem o que fazem, são inconscientes de o quanto elas se complicam mais e mais todos os dias, desconhecem que um dia a conta vai chegar e elas vão ter de pagá-la.

Você irradie sua melhor influência, contamine com serenidade os ambientes por onde transitar hoje, plante as sementes de uma vida melhor para todo mundo, no que depender de sua presença.