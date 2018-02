20-5-13 – segunda-feira – Das 13h49 até 14h08, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA.

Nada de almoço de negócios!

Porém, se a reunião já estava marcada, nada de pânico então, compareça a ela com seu melhor humor, mas sem apego aos resultados.

Talvez, esticando a conversa e deixando os assuntos mais importantes para acontecer no final do almoço, você já tenha ingressado no período seguinte e aí tudo seria diferente.