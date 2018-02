Das 10h33 de domingo 12-5-13 até 6h58 de segunda-feira 13-5-13, horário de Brasília, a Lua que começou a crescer em Gêmeos está VAZIA.

Almoço tradicional de Dia das Mães de Lua VAZIA, haja bom humor para esse não virar palco de conflitos familiares!

Melhor venerar o aspecto feminino universal que, afinal, é onde todas as Mães do Mundo encontram a fonte de suas funções, é o vórtice de onde emana toda a energia que torna manifesta a glória do espírito divino.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aspecto feminino universal adotou artigo neutro na religião cristã e foi dado a conhecer como espírito santo, mas antigamente aparecia como as deusas de todas as religiões, sendo localizado no cristianismo através da virgem maria e de todas as santas da história. Religiões que desprezam o feminino, francamente…

Melhor venerar o aspecto feminino universal antes de realizar o encontro tradicional do dia das mães, para evitar que os ressentimentos familiares que circulam por aí se tornem o prato principal, azedando o que poderia ser uma reunião aprazível.

Tudo que é feito por obrigação durante a Lua VAZIA tende a dar resultados muito pouco satisfatórios, enquanto que o que for feito de maneira leve, graciosa e despretensiosa, no mínimo rende boas risadas, o que já estaria de muito bom tamanho, não é?

O que fazer, então, neste domingo dia das mães e o almoço tradicional? Descontraia logo, tché! Ou vai querer ver tua mãe testemunhando discórdia?