Das 21h30 de quinta-feira 9-5-13 até 18h22 de sexta-feira 10-5-13, horário de Brasília, a Lua Nova de Touro está VAZIA.

O cansaço profundo não é inimigo da produtividade, apenas atrapalha a agenda imposta pela civilização, que é essa mesma que pouco se importa com seus estados de ânimo e condições emocionais, só quer que você ligue e desligue do mesmo jeito que qualquer dos objetos de uma sala, colocados de forma inerte aí, para deleite do dono.

Seu cansaço tem um fundo de sabedoria, é a alma pedindo para você não enfiar os pés pelas mãos, e se para seguir sua orientação você tiver de contrariar a onda do mundo, pois então isso seria preferível a você continuar se complicando cada vez mais, tentando funcionar como uma máquina, embrutecendo a cada dia e empurrando a bestialidade para todas as pessoas com que se relaciona, sem saber direito a razão que leva você a se tornar mais e mais distante dos sonhos de felicidade acalentados intimamente.

Tudo isso se soluciona com maior facilidade da que você imagina, seguindo o calendário da Lua VAZIA, aproveitando todo e qualquer momento dessa para se distanciar da atividade produtiva e se dedicando ao ócio, à despreocupação, a viver com alegria e leveza o sagrado momento de atualizar a consciência de você e o Universo ser uma coisa só.

E se isso acontecer bem no meio da suposta atividade produtiva, pois que isso seja pior para ela e não para você. Afinal, essa atividade produtiva depende inteiramente de você ser uma pessoa melhor a cada dia, e não uma engrenagem descartável.