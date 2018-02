Das 9h42 de terça-feira 7-5-13 até 7h10 de quarta-feira 8-5-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio e Marte em conjunção.

O conhecedor não sabe mais porque estuda, esse é um exercício que ajuda bastante, mas o conhecedor sabe mais porque experimenta, porque verifica suas teorias na prática, se desfazendo rapidamente daquelas que não se mostram verdadeiras e, sem descanso, continua especulando sobre o ser que percebe, sobre aquilo que quer ser percebido e sobre o próprio ato de perceber.

Enquanto isso, a vida normal… que exige tempo e sacrifício mediante a esperança de que um dia seria possível se livrar da normalidade, mas isso não acontece sequer com aqueles que supostamente estariam acima dessa, por ter acumulado riquezas materiais.

Nada disso! O conhecimento que liberta precisa ser pesquisado por todos os meios, não apenas intelectuais, apesar de nunca negligenciar esses, porque intelecto não é privilégio de seres bem nutridos, toda nossa humanidade especula, teoriza e formula idéias sobre a realidade, sobre a vida e sobre o mistério do Divino.

Porém, para isso é necessário tempo, que é primordialmente o do ócio, o contrário do negócio.

Toda Lua VAZIA é propícia a isso, mesmo esta, a atual, contaminada por uma irritação descomunal.

Descanse a mente, descanse o músculo, descanse a tendência ao conflito, descanse, só isso.

E com o ânimo mais descansado permita que surjam as oportunidades de verificar ou descartar as teorias que você veio elaborando ao longo do tempo.