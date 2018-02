3-5-13 – sexta-feira – Das 0h26 até 15h26, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Aquário está VAZIA.

Francamente, melhor adiantar o descanso de final de semana, porque muito provavelmente seu ímpeto produtivo não vai sobreviver cheio de vitalidade para ser utilizado a partir das 15h26 de hoje; a essa hora sua alma, já fatigada pela convivência com a desorientação que o mundo produzir, não vai ter mais vontade de retornar ao ambiente produtivo.

Por que criticar essa opção? Afinal, ninguém é engrenagem de um sistema produtivo, mas todos somos tratados assim.

Como o mundo não suporta tratar as pessoas como pessoas, e isso ainda que o mundo seja nossa criatura, o que leva a pensar que nem nós mesmos conseguimos tratar as pessoas como sujeitos o tempo inteiro, nos arrogando o direito de tratá-las como objetos que poderiam ser colocados aqui ou ali de acordo com nossas preferências.

Dizia, então, que como o mundo não suporta tratar as pessoas como pessoas, mas seria isso mesmo que você precisaria agora, então terá de usar de toda sua astúcia para criar um ambiente particular durante este período no qual você possa atualizar a consciência de sua humanidade, nem sempre produtiva, nem sempre folgada, mas perpetuamente exercendo o dever de construir uma ponte efetiva entre o mundo interior e exterior.