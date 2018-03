Das 22h28 de terça-feira 6-3-12 até 0h28 de quarta-feira 7-3-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está VAZIA.

A essa hora e com a Lua VAZIA restam poucas atividades que seriam propícias.

Dormir é a primeira da lista, pois se a Lua VAZIA é péssima para objetivar, com a mesma intensidade ela é ótima para subjetivar, que nada mais é do que dormir e sonhar. No máximo algum devaneio.

Porém, se por acaso não for possível dormir, então que tal uma boa leitura? Os livros continuam e sempre continuarão sendo o melhor instrumento possível para a mente humana exercitar a imaginação e se deixar transportar a outros mundos; um exercício indispensável, pois é assim que começam todas as realizações, na imaginação.

Se não for possível ler, ou você não quiser, então ouça boa música, e se ainda isso não for bom para você, que tal um banho demorado, daqueles que não servem apenas para higienizar o corpo, mas também a alma?

Próximo boletim será publicado às 0h28 de 7/3/12