Das 20h12 de sábado 16-3-13 até 3h10 de domingo 17-3-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Touro está VAZIA.

Mais fácil perder-se do que encontrar-se neste internacional “sábado à noite” de lua vazia em touro. E não é perder-se no sentido divertido, a futilidade se enrosca e confunde com a boa intenção que, negligente com as consequências, produz dor inútil.

Movimentam-se, então, as tribos noite adentro, umas na direção de segura perdição, outras se abstendo e outras que sequer percebem o que se desenvolve nas grandes cidades no internacional “sábado à noite”.

Pacifique você seus desejos e ambições antes de decidir alguma coisa neste período, isso vai fornecer tempo para ir dormir e não se meter em nenhuma encrenca.

Porém, só a própria alma conhece a força do cavalo que deve montar e como vai fazer para ser bem-sucedida nessa empreitada que, afinal, é a própria vida; cavalgar com mestria o veículo que chama desejo.

Por enquanto só em sonhos o ginete e o cavalo coincidem o tempo inteiro. Por isso agora é melhor dormir e em sonhos desempenhar sem impedimentos o que a realidade objetiva, neste momento, seria incapaz de prover.

Respire confiante e alegre, uma boa leitura ou um filme melhor, nutrientes para o ser que investiga a beleza, a verdade e a bondade.