5-3-13 – terça-feira – Das 12h29 até 21h15, horário de Brasília, a Lua quarto minguante de Sagitário está VAZIA.

Apesar da pressa e da ansiedade de fazer com que a vida aconteça, frase que é sinônimo de progredir, a partir deste momento e até que este período terminar, sugiro suspender temporariamente sua legítima vontade de progredir materialmente, para se dedicar sem pudor nem temor à sagrada arte da despreocupação, declarando sumariamente que este é seu tempo livre.

Livre de preocupações, livre de ansiedade, livre de obrigações, a não ser a única realmente importante deste momento, que seria a de recuperar a leveza, como se você estivesse desfrutando de umas férias com todas as contas pagas.

Evite, pelo menos, se meter em encrencas, se não for possível desmarcar compromissos, participe sem esperar desses resultados definitivos.

Em geral, será sempre melhor que a Lua VAZIA aconteça na segunda parte do dia, como hoje, porque essa recebe a inércia da primeira parte, que se tiver sido bem administrada, adentra o período de Lua VAZIA brindando com a sensação de missão cumprida.

Diferente é o que acontece nos dias em que a Lua VAZIA acontece na primeira parte do dia, pois, em primeiro lugar, despertar assim já não é grande coisa, depois, que a vontade de “fazer a vida acontecer” pode provocar uma série de trapalhadas que, pela força da inércia, adentram na segunda parte do dia, já com a Lua em plena atividade objetiva.