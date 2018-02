3-3-13 – domingo – Das 6h20 até 18h12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está VAZIA.

Nem precisava ser domingo para esta Lua VAZIA, mas já que há SINCRONIA entre o evento cósmico e a agenda civilizada, então por que haveria você de se preocupar com qualquer coisa que o valha?

Relaxe! Porém, afirmar isso será sempre mais fácil do que praticá-lo.

Sim, porque, por exemplo, as pessoas podem muito bem sair pela cidade afora com a firme intenção de relaxar através de uma pedalada, mas aí chegam nas esplêndidas ciclovias e se deparam com engarrafamentos de bicicletas (sim! Já há também isso!) e aí começam a se irritar, criticando os semelhantes porque não andam do jeito que esperavam.

É inútil, ainda que tudo esteja disposto para um belo dia de descanso e ócio, sempre haverá uma ponta de mau humor à espreita para acabar com essa perspectiva e instaurar um drama inconcebível e contraproducente entre as pessoas.

Vigie seus pensamentos e atitudes, quando você perceber que algo assim começa a surgir do seu interior, jogue pedras feitas de pensamentos a essa atitude até que dela não restem senão pedaços inertes.

Melhor você atacar seus próprios pensamentos com pedradas do que atacar outras pessoas com palavras e atitudes insanas.