Das 23h09 de quinta-feira 21-2-13 até 19h13 de sexta-feira 22-2-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Câncer está VAZIA.

Agora você tem um dia inteiro livre, para fazer o que bem entender, pois é no tempo livre que nossa humanidade demonstra sua verdadeira natureza.

Enquanto a Lua estiver VAZIA, verifique o tanto de tolices que acontecem como resultado de as pessoas teimarem em seguir as orientações de uma agenda que as trata como engrenagens industriais, que devem ligar e desligar de acordo a horários pré-fixados.

Verifique também o quanto sua consciência resiste a fazer isso e, sentindo-se cansada, desmotivada ou desanimada, condições essas que pareceriam patológicas e evocariam sentimentos de culpa e remorso, porque a mente se apoia no equivocado convencimento de que se não funcionar produtivamente, como engrenagem industrial, estaria então contrariando seu bom funcionamento e se condenaria a ficar à margem do progresso.

Quem mede o progresso exclusivamente através de fatos objetivos navega pela vida afora sobre um equívoco.

O progresso acontece como a respiração, em fluxos e refluxos, na alternância de períodos de objetividade e subjetividade, e os de Lua VAZIA, certamente, são auspiciosos para dedicá-los à subjetividade.

Isso significa que não se deveria trabalhar nem tentar produzir nada durante a Lua VAZIA.

Se por acaso você não consegue ainda se organizar para isso ser assim, nada de culpa, apenas siga a corrente com a mente despreocupada e leve, sem se obrigar a que tudo dê certo.

Só uma coisa é fortemente recomendável, nada inicie durante a Lua VAZIA se desse início você esperar resultados importantes.