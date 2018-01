10-2-13 – domingo – Das 5h21 até 19h21, horário de verão de Brasília, a Lua Nova de Aquário está VAZIA. No mesmo período, Marte e Júpiter estão em quadratura.

Melhor será sempre descansar despreocupadamente em todo período de Lua VAZIA, mas este em particular pode acabar sendo mais movimentado que o desejável para esse descanso ideal acontecer.

Porém, vai valer a pena você fazer todo e qualquer esforço para manter a cabeça no lugar diante de contratempos e, também, para aproveitar essas condições e exercer o bom humor, se divertindo com as aparentes adversidades em vez de se irritar com essas.

Isso pode não ser tão fácil quanto à primeira vista parece, já que é enorme o número de pessoas irritadas, com pressa e que atropelam toda a civilidade que garantiria uma boa convivência. Porém, aí está o pulo do gato, em que você, fazendo uso de sua consciência, seja maior do que esse número avassalador de humanos que parecem não ser humanos, mas animais que estavam enjaulados e que aproveitaram um descuido e escaparam.

Falando em escapar das jaulas… valerá muito ter a consciência de que nesta época do ano o crime viceja, ciente de que as instituições não têm capacidade de investigar o que acontece. Por isso, tome cuidados redobrados para defender seus interesses sem, no entanto, degringolar na direção de uma paranoia contraproducente. Apenas ande de olhos bem abertos e sem exibir nenhum sinal que aos olhos criminosos possa ser objeto de cobiça.

Quem sentir a disposição de ficar em seu cantinho e fazer uma boa leitura, essa alma certamente será abençoada com a graça de uma imaginação ilimitada que, bem aproveitada, pode semear um pontinho de luz que crescerá ao longo dos próximos anos.