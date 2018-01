Das 18h43 de terça-feira 5-2-13 até 15h56 de quarta-feira 6-2-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está VAZIA.

Se você ler este artigo no fim da terça-feira aproveite-o para se preparar e iniciar a quarta-feira com calma, deixando suas preocupações e angústias na fila de espera enquanto sua mente se ocupar com pensamentos deliciosos, não como rota de fuga, mas indo intencionalmente ao encontro de imagens aprazíveis e belas. Por que não? Ou por acaso deveríamos todos permanecer angustiados obrigatoriamente?

Se você ler este artigo na quarta-feira, não importa, para se despreocupar nunca será tarde e, também, sempre será cedo demais para desistir!

Largue suas preocupações, deixe-as abandonadas por aí, tenha ciência de que por mais olvidadas que ficarem, em outro momento ressurgirão como ave fênix, tão vivas e urticantes como sempre.

Por isso, não se preocupe com suas preocupações, elas sabem se virar sozinhas, sem o auxílio de sua consciência.

Em toda Lua VAZIA abandone suas preocupações sem remorsos; se tanto você as ama que não consegue se desapegar delas, reconheça, pelo menos, que por mais que você as esquecer, elas não se esquecerão de você.