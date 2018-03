Das 9h43 de quarta-feira 23-1-13 até 1h01 de quinta-feira 24-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Gêmeos está VAZIA.

Um dia livre!

É no tempo livre que nossa humanidade revela sua verdadeira natureza e inclinações, o que pode ser um perigo ou também sublime. É no tempo livre que nossa humanidade revela o que esconde no armário, mas não necessariamente aos outros, a si mesma também, o que é mais do que suficiente.

Independente do que você ocultar em seu armário, independente de sua natureza e inclinações, você e todos os seres humanos precisam descansar, mesmo que na agenda cultural não seja dia de descanso.

Na eventualidade de você não poder desmarcar seus compromissos nem mandar pastar seu chefe e seus horários, compareça a todos os assuntos obrigatórios, mas com a alma absolutamente desobrigada, descompromissada, leve, livre e desamarrada do ranço civilizado de todos termos de seguir regras como se fôssemos engrenagens de uma máquina, que pudesse ser ligada e desligada sem respeito algum.

Tome o dia para você, isso fará bem a você e, por conseguinte, sua presença fará bem a todas as pessoas com que se relacionar.