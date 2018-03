Das 16h17 de domingo 20-1-13 até 12h05 de segunda-feira 21-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Touro está VAZIA.

Terminar bem o domingo não será difícil, problema será despertar de bom humor na segunda-feira e sustentá-lo para que a semana útil seja a melhor possível.

Talvez você já tenha marcado vários compromissos e logo de entrada perceba que as coisas não fluem, que as pessoas atrasam ou que várias situações e contratempos parecem conspirar para que você se irrite e perca a cabeça. Nada, absolutamente nada tem esse poder, a não ser que você o confira. Está em suas mãos a decisão de perder a cabeça ou de mantê-la no lugar.

Se puder, estique o tempo na cama e só saia à rua quando o período de Lua VAZIA tiver acabado.

Não podendo fazer isso, encare tudo com leveza, com o ar desapegado de quem não tem nada a perder.