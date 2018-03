18-1-13 – sexta-feira – Das 22h41 até 23h37, horário de verão de Brasília, a Lua quarto crescente de Áries está VAZIA.

Inicie sua retirada do mundo da vigília e se dirija ao mundo dos sonhos preparando-se para um sono reparador, sem angústias, sem problemas, sem corpo que pesa e incomoda, com plena leveza infinita, navegando nas águas imponderáveis do Universo.

Fim de um dia, intervalo, depois outro dia.