16-1-13 – quarta-feira – Das 7h34 até 14h08, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está VAZIA.

Não podendo protelar ou desmarcar seus compromissos agendados para este período, encare-os com leveza, sem grandes pretensões, com a mente aberta para ouvir mais do que falar e, também, com o coração preparado para irrupções que contrastem com seus planos, encarando-as com alegria e bom humor.

É importante manter o bom humor, pois dias que começam com períodos de Lua VAZIA criam uma inércia que pode se manter até a hora de ir dormir, propagando desatinos para muito além do período em si mesmo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nada disso é necessário, a única e real necessidade é sua alma se despreocupar enquanto a Lua VAZIA perdurar.