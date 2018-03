Das 9h32 de segunda-feira 7-1-13 até 6h29 de terça-feira 8-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está VAZIA. No mesmo período, Marte e Saturno em quadratura.

Período de desatinos, mas como nossa humanidade não aprecia testemunhar a si mesma cometendo essa espécie, o mais provável é que os desatinos sejam manifestos com o vigor da agressividade, que de tão assertiva que é brande o argumento definitivo de o problema não ser com ela, o problema seria dos outros que andam desorientados e provocam forçosamente o desatino.

Aí a reação é agressiva, mas ela é a prova de quem cometeu o verdadeiro desatino, pois ela mesma é o desatino maior.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nossa humanidade consegue ser cruel com seus semelhantes, talvez raras pessoas sejam assim material e concretamente, porém, é muito comum que as pessoas pensem com crueldade, imaginando tormentos e infernos para seus semelhantes, se refestelando nesse tipo de fantasias, desejando que algo ruim aconteça para alguém.

O inferno, porém, é todo de quem se refestela mentalmente na crueldade, pois ao se dedicar a esse exercício o humano precisa vivenciar o inferno que acha endereçar a outra pessoa, mas na verdade é o próprio humano que assim imagina o que está no inferno.

Uma loucura, como sempre! Mas de loucura em loucura caminha nossa humanidade, sempre muito mais disposta a infernizar a vida dos semelhantes do que em facilitá-la.

Quem não quiser participar de nada disso, que respire fundo durante este período, que não entre nesse exercício da crueldade mental e que se, por ventura, sentir que há pessoas por perto fazendo isso, o que será evidente pelos sinais, que emita boas vibrações para anular o inferno.