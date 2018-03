Das 21h14 de sábado 5-1-13 até 4h10 de domingo 6-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua quarto minguante de Libra está VAZIA.

Noitada de Lua VAZIA não garante nada, mas privilegia a confusão, a desorientação e os desencontros, principalmente para aquelas almas que saem em busca de algo específico, do prazer que ousa dizer seu nome, mas que rapidamente pode se converter em dor.

Sob estas condições seria melhor ficar em casa, poupar tempo, gasolina e dinheiro. Acompanhando-se com um bom livro, fazendo carinho no seu animal doméstico, ou até indo dormir mais cedo que de costume; assim você conseguiria acordar mais cedo na manhã de domingo com ânimo renovado e com suporte estelar para encontrar as pessoas com que você se sinta bem.